Глебов поделился мнением о трансфере Антона Миранчука в московское «Динамо»

Глебов поделился мнением о трансфере Антона Миранчука в московское «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной России Данил Глебов поделился мнением о переходе партнёра по национальной команде Антона Миранчука в московское «Динамо», а также рассказал об адаптации новичка в клубе.

— К «Динамо» недавно присоединился Антон Миранчук. Как восприняли его переход?
— Тепло встретили Антона. Рады, что он к нам приехал. Какое-то время до перехода в «Динамо» он тренировался индивидуально.

— Как Антон проявляет себя в раздевалке?
— Пока спокойно. Знакомится с командой. Скажем так, находится в роли наблюдателя, — приводит слова Глебова «Евро-Футбол.ру».

Антон Миранчук перешёл в «Динамо» из швейцарского «Сьона» в конце августа текущего года. Российский полузащитник провёл три матча за бело-голубых в новом сезоне, не отметившись результативными действиями.

