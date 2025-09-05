Скидки
Футбол Новости

Майкл Оуэн объяснил, почему считает Килиана Мбаппе лучшим футболистом в мире

Майкл Оуэн объяснил, почему считает Килиана Мбаппе лучшим футболистом в мире


Бывший нападающий мадридского «Реала» Майкл Оуэн высказал мнение, что действующий форвард «сливочных» Килиан Мбаппе является лучшим футболистом в мире.

«Килиан Мбаппе — лучший футболист в мире. Он способен лишить нормальной игры кого угодно. У него есть способность ставить соперников в неудобное положение за счёт своей техники, отличного первого касания, высокой скорости и умения завершать атаки. Мбаппе способен выигрывать матчи», — сказал Оуэн на подкасте на YouTube-канале Рио Фердинанда.

По итогам сезона-2024/2025 французский нападающий выиграл «Золотую бутсу». Мбаппе забил 31 гол в дебютном сезоне Ла Лиги.

