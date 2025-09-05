«Осознал ошибку». Новичок киевского «Динамо» оправдался за репосты видео с Соловьёвым

Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце ответил на критику болельщиков, обнаруживших в аккаунте новичка украинского клуба репосты видео с российского ТВ, включая передачи российского журналиста Владимира Соловьёва.

«Это точно непростая ситуация для меня, потому что её можно интерпретировать неправильно. Хочу заявить, что не поддерживаю Россию, и точно никогда не говорил ничего плохого об Украине. Это была моя ошибка, что я перепостил эти сообщения. Я не знал этих людей… Когда мне объяснили, кто они такие, я осознал свою ошибку и понял, что попал в плохую ситуацию. Я абсолютно проевропейский и проукраинский человек, я на этой стороне», — приводит слова Бенуце официальный сайт киевского «Динамо».

Бенуце перебрался в «Динамо» Киев из клуба «У Крайова 1948». В украинском клубе форвард молодёжной сборной Румынии заменил перешедшего в испанскую «Жирону» нападающего Владислава Ваната. Ранее болельщики бело-голубых обвинили новичка команды в симпатии к России.