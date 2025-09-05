«Челси» может заплатить £ 10 млн за расторжение контракта со Стерлингом — Football Insider

«Челси» может предложить 30-летнему нападающему Рахиму Стерлингу £ 10 млн (€ 11,5 млн) в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта, рассчитанного до лета 2027 года. Англичанин зарабатывает около £ 300 тыс. (€ 345 тыс.) в неделю по трудовому соглашению с «синими». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, расторжение контракта предоставило бы Стерлингу больше возможностей для поиска нового клуба. В частности, вингер смог бы присоединиться к команде чемпионата Англии, поскольку клубы имеют право подписывать свободных агентов вне трансферных окон.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий будет тренироваться отдельно от основной команды «Челси» до январского трансферного окна.

В минувшем сезоне Стерлинг играл за «Арсенал» на правах аренды, где забил один гол и отдал пять результативных передач в 28 матчах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме Стали известны подробности по будущему Стерлинга на фоне отказа уходить из «Челси» летом

Сколько зарабатывают футболисты: