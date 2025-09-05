Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
21:45 Мск
Исландия — Азербайджан, результат матча 5 сентября 2025, счет 5:0, 1-й тур отборочного турнира к ЧМ-2026

Азербайджан со счётом 0:5 уступил Исландии в отборе на чемпионат мира — 2026
Завершился матч 1-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встречались сборные Исландии и Азербайджана. Команды, выступающие в группе D, играли на стадионе «Лаугардалсвёллур» (Рейкьявик, Исландия). Победу со счётом 5:0 праздновали хозяева поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 1-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
5 : 0
Азербайджан
1:0 Паульссон – 45+2'     2:0 Йоуханнессон – 47'     3:0 Йоуханнессон – 56'     4:0 Гудмундссон – 67'     5:0 Хлинссон – 73'    

На 45+2-й минуте защитник Исландии Виктор Паульссон открыл счёт в матче. На 47-й минуте полузащитник Исак-Бергманн Йоуханнессон удвоил преимущество хозяев поля. На 56-й минуте Йоуханнессон оформил дубль. На 67-й минуте нападающий Альберт Гудмундссон забил четвёртый мяч Исландии. На 73-й минуте вышедший на замену Кристиан Хлинссон установил окончательный счёт.

Во 2-м туре отбора на ЧМ-2026 Азербайджан примет на своём поле сборную Украины, а Исландия отправится в гости к сборной Франции. Обе встречи состоятся во вторник, 9 сентября.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп европейской квалификации ЧМ-2026
