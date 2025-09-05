Сборная Беларуси разгромно проиграла Греции в матче отбора к ЧМ-2026

Завершился матч 1-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Греции и Беларуси. Игра проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей, Греция). В прямом эфире матч показывал онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе сборной Греции забитыми мячами отметились Константинос Карецас, Вангелис Павлидис, Анастасиос Бакасетас, Димитриос Курбелис и Христос Дзолис. Единственный гол гостей забил с пенальти Герман Барковский.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

