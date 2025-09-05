Скидки
Греция — Беларусь, результат матча 5 сентября 2025, счет 5:1, 1-й тур отбора к ЧМ-2026

Сборная Беларуси разгромно проиграла Греции в матче отбора к ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Греции и Беларуси. Игра проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей, Греция). В прямом эфире матч показывал онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 1-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Греция
Окончен
5 : 1
Беларусь
1:0 Карецас – 3'     2:0 Павлидис – 17'     3:0 Бакасетас – 21'     4:0 Курбелис – 36'     5:0 Дзолис – 63'     5:1 Барковский – 72'    

В составе сборной Греции забитыми мячами отметились Константинос Карецас, Вангелис Павлидис, Анастасиос Бакасетас, Димитриос Курбелис и Христос Дзолис. Единственный гол гостей забил с пенальти Герман Барковский.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

