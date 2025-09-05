Скидки
21:45 Мск
Украина — Франция, результат матча 5 сентября 2025, счет 0:2, 1-й тур отбора к ЧМ-2026

Сборная Франции уверенно обыграла Украину в матче 1-го тура отборочного турнира к ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встречались сборные Украины и Франции. Команды, выступающие в группе D, играли на стадионе «Тарчиньски Арена» (Вроцлав, Польша). Встречу обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Гости одержали уверенную победу — 2:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 1-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Украина
Окончен
0 : 2
Франция
0:1 Олисе – 10'     0:2 Мбаппе – 82'    

Первый гол в матче был забит на 10-й минуте. С передачи Брэдли Баркола отличился нападающий сборной Франции Майкл Олисе. На 82-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество французов.

Помимо Украины и Франции, в группе D также выступают национальные команды Азербайджана и Исландии.

Последние две встречи между сборными Украины и Франции прошли в 2021 году. Оба матча завершились вничью с одинаковым счётом — 1:1.

