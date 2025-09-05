Сборная Франции уверенно обыграла Украину в матче 1-го тура отборочного турнира к ЧМ-2026

Завершился матч 1-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встречались сборные Украины и Франции. Команды, выступающие в группе D, играли на стадионе «Тарчиньски Арена» (Вроцлав, Польша). Встречу обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Гости одержали уверенную победу — 2:0.

Первый гол в матче был забит на 10-й минуте. С передачи Брэдли Баркола отличился нападающий сборной Франции Майкл Олисе. На 82-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество французов.

Помимо Украины и Франции, в группе D также выступают национальные команды Азербайджана и Исландии.

Последние две встречи между сборными Украины и Франции прошли в 2021 году. Оба матча завершились вничью с одинаковым счётом — 1:1.