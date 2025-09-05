Хорватия не без труда обыграла Фарерские острова в матче 1-го тура отбора к ЧМ-2026

Завершился матч 1-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встречались сборные Фарерских островов и Хорватии. Команды, выступающие в группе L, играли на стадионе «Тёрсвёдлур» (Торсхавн, Фарерские острова). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 мск. Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 31-й минуте. С передачи форварда Анте Будимира отличился нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич.

Помимо сборных Хорватии и Фарерских островов, в группе L также выступают национальные команды Черногории, Чехии и Гибралтара.