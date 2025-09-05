Хорватия не без труда обыграла Фарерские острова в матче 1-го тура отбора к ЧМ-2026
Поделиться
Завершился матч 1-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встречались сборные Фарерских островов и Хорватии. Команды, выступающие в группе L, играли на стадионе «Тёрсвёдлур» (Торсхавн, Фарерские острова). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 мск. Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0.
ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 5-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Фарерские острова
Окончен
0 : 1
Хорватия
0:1 Крамарич – 31'
Единственный гол в матче был забит на 31-й минуте. С передачи форварда Анте Будимира отличился нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич.
Помимо сборных Хорватии и Фарерских островов, в группе L также выступают национальные команды Черногории, Чехии и Гибралтара.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 сентября 2025
-
00:29
-
00:27
-
00:25
-
00:20
-
00:13
-
00:00
- 5 сентября 2025
-
23:47
-
23:38
-
23:38
-
23:38
-
23:38
-
23:36
-
23:36
-
23:15
-
23:12
-
23:00
-
22:59
-
22:41
-
22:41
-
22:37
-
22:27
-
22:26
-
22:18
-
22:07
-
22:06
-
21:57
-
21:54
-
21:38
-
21:34
-
21:33
-
21:30
-
21:24
-
21:11
-
21:07
-
21:06