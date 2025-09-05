Сборная Италии разгромила Эстонию в дебютном матче под руководством Гаттузо

Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Италии и Эстонии. Игра проходила на стадионе «Джевисс» (Бергамо, Италия). Матч закончился со счётом 5:0 в пользу хозяев. Эта игра стала дебютной для Дженнаро Гаттузо в качестве главного тренера итальянской национальной команды.

В составе хозяев голы забили Мойзе Кин, Матео Ретеги (дубль), Джакомо Распадори и Алессандро Бастони.

После трёх матчей группового этапа сборная Италии набрала шесть очков и занимает третье место в квартете I. Эстония с тремя очками после пяти игр располагается на четвёртой строчке.

