Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Италия — Эстония, результат матча 5 сентября 2025, счет 5:0, 5-й тур отбора к ЧМ-2026

Сборная Италии разгромила Эстонию в дебютном матче под руководством Гаттузо
Комментарии

Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Италии и Эстонии. Игра проходила на стадионе «Джевисс» (Бергамо, Италия). Матч закончился со счётом 5:0 в пользу хозяев. Эта игра стала дебютной для Дженнаро Гаттузо в качестве главного тренера итальянской национальной команды.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 5-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Италия
Окончен
5 : 0
Эстония
1:0 Кин – 58'     2:0 Ретеги – 69'     3:0 Распадори – 71'     4:0 Ретеги – 89'     5:0 Бастони – 90+2'    

В составе хозяев голы забили Мойзе Кин, Матео Ретеги (дубль), Джакомо Распадори и Алессандро Бастони.

После трёх матчей группового этапа сборная Италии набрала шесть очков и занимает третье место в квартете I. Эстония с тремя очками после пяти игр располагается на четвёртой строчке.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

