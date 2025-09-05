Сборные Дании и Шотландии сыграли вничью в матче 1-го тура отбора к ЧМ-2026

Завершился матч 1-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встречались сборные Дании и Шотландии. Команды, выступающие в группе С, играли на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). Встречу обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Матч завершился вничью — 0:0.

Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

Помимо сборных Дании и Шотландии, в группе С также выступают национальные команды Греции и Беларуси. В следующем туре датчане сыграют с греками, а шотландцы — с белорусами.

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике.