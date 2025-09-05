Скидки
Главная Футбол Новости

Дания — Шотландия, результат матча 5 сентября 2025, счет 0:0, 1-й тур отбора к ЧМ-2026

Сборные Дании и Шотландии сыграли вничью в матче 1-го тура отбора к ЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч 1-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встречались сборные Дании и Шотландии. Команды, выступающие в группе С, играли на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). Встречу обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Матч завершился вничью — 0:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 1-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Дания
Окончен
0 : 0
Шотландия

Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

Помимо сборных Дании и Шотландии, в группе С также выступают национальные команды Греции и Беларуси. В следующем туре датчане сыграют с греками, а шотландцы — с белорусами.

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Егор Сорокин: у меня не будет проблем с выездом в Шотландию на игру с «Селтиком»
