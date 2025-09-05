Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 5 сентября, календарь, таблица

5 сентября состоялись 10 встреч европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 5 сентября:
Черногория — Чехия — 0:2;
Фарерские острова — Хорватия — 0:1;
Исландия — Азербайджан — 5:0;
Украина — Франция — 0:2;
Дания — Шотландия — 0:0;
Греция — Беларусь — 5:1;
Словения — Швеция — 2:2;
Италия — Эстония — 5:0;
Швейцария — Косово — 4:0;
Молдавия — Израиль — 0:4.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
Самые большие стадионы мира: