Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 5 сентября, календарь, таблица

5 сентября состоялись 10 встреч европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 5 сентября:

Черногория — Чехия — 0:2;

Фарерские острова — Хорватия — 0:1;

Исландия — Азербайджан — 5:0;

Украина — Франция — 0:2;

Дания — Шотландия — 0:0;

Греция — Беларусь — 5:1;

Словения — Швеция — 2:2;

Италия — Эстония — 5:0;

Швейцария — Косово — 4:0;

Молдавия — Израиль — 0:4.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

