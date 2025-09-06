Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда. Тренеру «ПСЖ» предстоит операция

Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда. Тренеру «ПСЖ» предстоит операция
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сломал ключицу после падения с велосипеда. Испанский специалист был доставлен в больницу, ему будет сделана операция. Об этом информирует пресс-служба французского гранда на своей странице в социальной сети X.

«Пари Сен-Жермен» выражает Луису Энрике полную поддержку и желает ему скорейшего выздоровления. Клуб вскоре предоставит дополнительную информацию», — написано в сообщении клуба.

Испанский тренер возглавил парижский клуб летом 2023 года. В минувшем сезоне под его руководством «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

