Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда. Тренеру «ПСЖ» предстоит операция

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сломал ключицу после падения с велосипеда. Испанский специалист был доставлен в больницу, ему будет сделана операция. Об этом информирует пресс-служба французского гранда на своей странице в социальной сети X.

«Пари Сен-Жермен» выражает Луису Энрике полную поддержку и желает ему скорейшего выздоровления. Клуб вскоре предоставит дополнительную информацию», — написано в сообщении клуба.

Испанский тренер возглавил парижский клуб летом 2023 года. В минувшем сезоне под его руководством «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

