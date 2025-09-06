Скидки
Мбаппе забил 51-й гол за сборную Франции и сравнялся с Анри. Впереди Жиру с 57 мячами

Гол нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в матче 1-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Украиной (0:2) стал для него 51-м в составе «трёхцветных». По этому показателю 26-летний футболист сравнялся с бывшим нападающим французской национальной команды Тьерри Анри.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 1-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Украина
Окончен
0 : 2
Франция
0:1 Олисе – 10'     0:2 Мбаппе – 82'    

На текущий момент первое место в списке лучших бомбардиров сборной Франции занимает Оливье Жиру, поразивший ворота соперников 57 раз. При этом 38-летний форвард завершил международную карьеру после чемпионата Европы 2024 года.

В следующем туре квалификации к чемпионату мира команда Дидье Дешама встретится с Исландией. Этот матч состоится 9 сентября.

