Мбаппе забил 51-й гол за сборную Франции и сравнялся с Анри. Впереди Жиру с 57 мячами

Гол нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в матче 1-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Украиной (0:2) стал для него 51-м в составе «трёхцветных». По этому показателю 26-летний футболист сравнялся с бывшим нападающим французской национальной команды Тьерри Анри.

На текущий момент первое место в списке лучших бомбардиров сборной Франции занимает Оливье Жиру, поразивший ворота соперников 57 раз. При этом 38-летний форвард завершил международную карьеру после чемпионата Европы 2024 года.

В следующем туре квалификации к чемпионату мира команда Дидье Дешама встретится с Исландией. Этот матч состоится 9 сентября.

Материалы по теме Майкл Оуэн объяснил, почему считает Килиана Мбаппе лучшим футболистом в мире

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ: