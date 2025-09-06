Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Лаутаро Мартинес: после финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» я пять дней не мог говорить

Лаутаро Мартинес: после финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» я пять дней не мог говорить
Капитан и нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился мыслями о разгромном поражении в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:5).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«После финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» я пять дней не мог говорить. Я был в замешательстве, немного расстроен и опечален. За последние три года мы дважды выходили в финал Лиги чемпионов. У нас была отличная серия, но в последней игре нам постоянно чего-то не хватало для достижения нашей главной цели — победы в Лиге чемпионов.

Мы знали, что «ПСЖ» — сильный соперник, надёжная и уверенная в себе команда. Но и мы были сильны. Последнюю неделю мы готовились в спокойной атмосфере, с чувством умиротворения и уверенности. Так что да, слово «беспомощность» — самое точное определение нашим чувствам, потому что мы не смогли сделать ничего из того, над чем работали. Мы просто не могли перенести это на поле, и это нас раздражало больше всего. «ПСЖ» заслужили этот результат, они сыграли отличный финал», — приводит слова Мартинеса Football Italia.

Мануэль Аканджи: «Интер» — самый большой клуб Италии и один из лучших в мире
