Главная Футбол Новости

«Брага» объявила о трансфере 19-летнего воспитанника в «Аль-Иттихад» за € 32 млн

Португальский футбольный клуб «Брага» объявил о достижении соглашения с клубом «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии о переходе 19-летнего вингера Рожера Фернандеша. Как сообщает пресс-служба португальской команды, сумма трансфера составила € 32 млн.

Отмечается, что португальцы могут получить за переход дополнительные € 2,5 млн в случае активации индивидуальных и командных бонусов, которые в таком случае увеличат сумму сделки до € 34,5 млн.

«Брага» искренне желает Рожеру удачи в личной и профессиональной карьере», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте команды.

Фото: ФК «Аль-Иттихад»

Рожер Фернандеш является воспитанником «Браги». За основную команду родного клуба он выступал с лета 2023 года. Всего в активе игрока молодёжной сборной Португалии 91 матч за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 16 результативными передачами.

