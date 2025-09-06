Стал известен срок дисквалификации Суареса и Бускетса за агрессию в матче с «Сиэтлом»

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес получил дисквалификацию в размере шести матчей за плевок в сотрудника «Сиэтл Саундерс» после очной игры команд в финале Кубка лиг, где «фламинго» проиграли со счётом 0:3. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на оргкомитет Кубка лиг.

Также отстранение на два матча получил полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс за удар футболиста соперника кулаком по лицу. Трёхматчевую дисквалификацию за проявление агрессии получил защитник «фламинго» Томас Авилес.

Кроме того, оргкомитет Кубка лиг наложил дополнительные санкции на представителя тренерского штаба «Сиэтл Саундерс» Стивена Ленхарта, который будет отстранён сроком на пять матчей.

