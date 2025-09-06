Скидки
Главная Футбол Новости

Стал известен срок дисквалификации Суареса и Бускетса за агрессию в матче с «Сиэтлом»

Стал известен срок дисквалификации Суареса и Бускетса за агрессию в матче с «Сиэтлом»
Комментарии

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес получил дисквалификацию в размере шести матчей за плевок в сотрудника «Сиэтл Саундерс» после очной игры команд в финале Кубка лиг, где «фламинго» проиграли со счётом 0:3. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на оргкомитет Кубка лиг.

Кубок лиг MLS + MX . Финал
01 сентября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Окончен
3 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Де Розарио – 26'     2:0 Рольдан – 84'     3:0 Ротрок – 89'    

Также отстранение на два матча получил полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс за удар футболиста соперника кулаком по лицу. Трёхматчевую дисквалификацию за проявление агрессии получил защитник «фламинго» Томас Авилес.

Кроме того, оргкомитет Кубка лиг наложил дополнительные санкции на представителя тренерского штаба «Сиэтл Саундерс» Стивена Ленхарта, который будет отстранён сроком на пять матчей.

