«Понял, что уже достаточно опыта». Тренер «Родины» Диас — о решении начать сольную карьеру

Новый главный тренер московской «Родины» Хуан Диас рассказал о решении начать сольную тренерскую карьеру.

— Почему вы решили уйти из «Севильи» и начать сольную карьеру?

— Как я уже сказал – я работал главным тренером в академии. В душе мне всегда нравилась именно эта работа. Этим летом я понял, что у меня уже достаточно опыта, чтобы начать двигаться в большом футболе самостоятельно. И вот сейчас я в «Родине».

— Опишите ваше ощущения от этого.

— Я чувствую, что на моих плечах большая ответственность. Я и мой тренерский приехали сюда для того, чтобы «Родина» двигалась вперёд.

— Работа в «Родине» – ваша первая работа вне Испании?

— Да-да, вы правы. Всё именно так, — приводит слова Диаса официальный сайт клуба.

Диас работал тренером в структуре «Севильи» с 2018 по 2023 год. Кроме этого, наставник был администратором андалусийского клуба.