«Вряд ли в «Динамо» расслабон, когда Карпин уезжает». Глебов — о паузе на матчи сборных

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Данил Глебов высказался о совместной работе с главным тренером Валерием Карпиным в клубе и национальной команде. В воскресенье, 7 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с командой Катара.

— Когда Карпин уезжает в сборную, это расслабляет оставшихся без его надзора футболистов?

— Вряд ли в клубе есть какой-то расслабон, когда он в отъезде, потому что всё ему докладывают, отслеживают. Если кто-то расслабится, то сразу последует звонок или сообщение от Карпина.

— Вы сказали, что много работаете. В «Динамо» больше работы, чем в «Ростове»?

— Сборы здесь чуть потяжелее в плане нагрузки. А в бытовом плане всё осталось то же самое.

— То есть к жёстким требованиям Карпина относитесь спокойно?

— Да. Если футболистам многое будет дозволено – это не очень здорово. Когда есть какие-то принципы в быту, в питании, в тренировочном процессе, для меня это хорошо, — приводит слова Глебова «Евро-Футбол.ру».

Валерий Карпин совмещает работу в сборной России и московском «Динамо» с лета 2025 года. Помимо Данила Глебова, тренер вызвал на сентябрьские матчи национальной команды ещё трёх футболистов бело-голубых. В состав сборной попали защитник Максим Осипенко, форвард Иван Сергеев, а также новичок клуба Антон Миранчук.