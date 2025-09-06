Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вряд ли в «Динамо» расслабон, когда Карпин уезжает». Глебов — о паузе на матчи сборных

«Вряд ли в «Динамо» расслабон, когда Карпин уезжает». Глебов — о паузе на матчи сборных
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Данил Глебов высказался о совместной работе с главным тренером Валерием Карпиным в клубе и национальной команде. В воскресенье, 7 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с командой Катара.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Когда Карпин уезжает в сборную, это расслабляет оставшихся без его надзора футболистов?
— Вряд ли в клубе есть какой-то расслабон, когда он в отъезде, потому что всё ему докладывают, отслеживают. Если кто-то расслабится, то сразу последует звонок или сообщение от Карпина.

— Вы сказали, что много работаете. В «Динамо» больше работы, чем в «Ростове»?
— Сборы здесь чуть потяжелее в плане нагрузки. А в бытовом плане всё осталось то же самое.

— То есть к жёстким требованиям Карпина относитесь спокойно?
— Да. Если футболистам многое будет дозволено – это не очень здорово. Когда есть какие-то принципы в быту, в питании, в тренировочном процессе, для меня это хорошо, — приводит слова Глебова «Евро-Футбол.ру».

Валерий Карпин совмещает работу в сборной России и московском «Динамо» с лета 2025 года. Помимо Данила Глебова, тренер вызвал на сентябрьские матчи национальной команды ещё трёх футболистов бело-голубых. В состав сборной попали защитник Максим Осипенко, форвард Иван Сергеев, а также новичок клуба Антон Миранчук.

Материалы по теме
Карпин отдохнёт от «Динамо». Чего ждать от матчей сборной России в сентябре
Карпин отдохнёт от «Динамо». Чего ждать от матчей сборной России в сентябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android