Футбол

Тренер «Родины» Диас — о переезде в Россию: когда перед нами мяч, все границы стираются
Новый главный тренер московской «Родины» Хуан Диас рассказал о своём решении возглавить российский клуб.

— Как решились уехать из Испании сразу в такую далёкую Россию?
— Когда перед нами появляются мяч и футбольное поле, все границы стираются. Нет чего-то близкого или далёкого. Есть только работа, которую нужно выполнять. Ну и плюс, если честно, Россия не так уж и далеко.

— Как ваша семья отнеслась к вашему переезду в Россию?
— Это был непростой момент. У меня два ребёнка, жена. Нам было тяжело прощаться. Но они прекрасно понимают, что работа в «Родине» – следующая ступень, которая пойдёт на пользу моей карьере.

— Что знали о России до переезда?
— В 2018 году я попал в Россию первый раз, приехал в Санкт-Петербург на турнир с юношеской командой «Севильи». Так что какое-то представление о вашей стране я уже имел. А когда получил предложение от «Родины» – принялся изучать сайты и журналы о Москве, чтобы актуализировать информацию, — приводит слова Диаса официальный сайт клуба.

Диас работал тренером в структуре «Севильи» с 2018 по 2023 год. Кроме этого, наставник был администратором андалусийского клуба.

