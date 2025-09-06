Полузащитник «Манчестер Сити» интересен нескольким клубам АПЛ и «Байеру» — Caught Offside

«Байер», «Лидс Юнайтед», «Ноттингем Форест», «Брайтон» и «Лион» проявляют интерес к 20-летнему полузащитнику «Манчестер Сити» Нико О'Райли. Эти клубы могут попытаться подписать футболиста «горожан» грядущей зимой. Об этом сообщает Caught Offside.

Ранее СМИ сообщали, что «Манчестер Сити» готовит новый контракт для О'Райли. Действующее трудовое соглашение 20-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

О'Райли является выпускником академии «горожан». В составе взрослой команды манкунианцев полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

