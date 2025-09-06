Неймар получит $ 1 млрд в наследство от бразильского бизнесмена

Бразильский бизнесмен, чьё имя не называется, завещал нападающему «Сантоса» Неймару $ 1 млрд. Об этом сообщает испанское издание Terra.

По информации источника, бизнесмену 31 год, он не состоит в браке, у него нет детей, и у него серьёзные проблемы со здоровьем. Ещё в 2023 году бизнесмен решил, что всё его состояние достанется бразильскому футболисту. Завещание было составлено по всем правилам. Мужчина рассказал, что восхищается игрой Неймара и уважает его как человека. Отмечается, что бизнесмен также считает, что судьба футболиста очень похожа на его собственную.

Уточняется, что бразильскому игроку достанутся недвижимость, инвестиции и акции компаний.

Напомним, действующее соглашение игрока с бразильским клубом рассчитано до конца текущего года.