Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар получит $ 1 млрд в наследство от бразильского бизнесмена

Неймар получит $ 1 млрд в наследство от бразильского бизнесмена
Комментарии

Бразильский бизнесмен, чьё имя не называется, завещал нападающему «Сантоса» Неймару $ 1 млрд. Об этом сообщает испанское издание Terra.

По информации источника, бизнесмену 31 год, он не состоит в браке, у него нет детей, и у него серьёзные проблемы со здоровьем. Ещё в 2023 году бизнесмен решил, что всё его состояние достанется бразильскому футболисту. Завещание было составлено по всем правилам. Мужчина рассказал, что восхищается игрой Неймара и уважает его как человека. Отмечается, что бизнесмен также считает, что судьба футболиста очень похожа на его собственную.

Уточняется, что бразильскому игроку достанутся недвижимость, инвестиции и акции компаний.

Напомним, действующее соглашение игрока с бразильским клубом рассчитано до конца текущего года.

Материалы по теме
«Почти 24 года Бразилия не брала ЧМ. Нельзя ошибаться». Анчелотти — о невызове Неймара
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android