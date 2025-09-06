Данил Глебов — о московском «Динамо»: всё делаем, но не можем нащупать свою игру

Опорный полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов рассказал, как игроки бело-голубых воспринимают слабые текущие результаты команды.

— Как вы переживаете непростые времена «Динамо»?

— Если честно, то тяжеловато. Переживания в том плане, что много работаем, всё делаем, но не можем нащупать свою игру. Глобально наладили оборону. Не могу сказать, что у наших ворот много моментов. Нам нужно больше работать над атакой, стараться больше забивать, — приводит слова Глебова «Евро-Футбол.ру».

Московское «Динамо» набрало восемь очков в семи матчах Мир Российской Премьер-Лиги и занимает в турнирной таблице девятое место. В трёх играх группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России на счету бело-голубых четыре очка и третье место в квартете с «Крыльями Советов», «Краснодаром» и «Сочи».

В семи последних матчах во всех турнирах «Динамо» одержало одну победу. 31 августа в выездной игре 7-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» москвичи уступили со счётом 0:1.

Видео: Гладышев подписал контракт с «Динамо» до 2030 года