Экс-голкипер «Манчестер Сити» высказался о переходе Доннаруммы в состав «горожан»

Бывший вратарь «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт прокомментировал трансфер итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в стан «горожан» из французского «Пари Сен-Жермен», где выступал с 2021 года.

«Я видел, как он играет под давлением, это абсолютно грандиозно, он делает первоклассные сейвы на высшем уровне. Пеп Гвардиола сейчас беспощаден, ему нужен кто-то, кто, как он считает, является игроком мирового уровня», — приводит слова Харта Football Italia.

Напомним, Доннарумма перешёл в «Сити» 1 сентября текущего года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано на пять лет, до конца июня 2030 года.