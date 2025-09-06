Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-голкипер «Манчестер Сити» высказался о переходе Доннаруммы в состав «горожан»

Экс-голкипер «Манчестер Сити» высказался о переходе Доннаруммы в состав «горожан»
Комментарии

Бывший вратарь «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт прокомментировал трансфер итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в стан «горожан» из французского «Пари Сен-Жермен», где выступал с 2021 года.

«Я видел, как он играет под давлением, это абсолютно грандиозно, он делает первоклассные сейвы на высшем уровне. Пеп Гвардиола сейчас беспощаден, ему нужен кто-то, кто, как он считает, является игроком мирового уровня», — приводит слова Харта Football Italia.

Напомним, Доннарумма перешёл в «Сити» 1 сентября текущего года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано на пять лет, до конца июня 2030 года.

Материалы по теме
Исак — в «Ливерпуле», Доннаруммма перешёл в «Сити». Трансферный дедлайн — как это было
Live
Исак — в «Ливерпуле», Доннаруммма перешёл в «Сити». Трансферный дедлайн — как это было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android