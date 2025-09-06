Луческу установил возрастной рекорд среди тренеров сборных

Главный тренер национальной команды Румынии по футболу Мирча Луческу стал самым возрастным тренером сборных. 5 сентября его подопечные проиграли в товарищеском матче национальной команде Канады с разгромным счётом 0:3.

Луческу на момент проведения встречи было 80 лет один месяц и семь дней. Таким образом, румынский специалист побил возрастной рекорд среди тренеров сборных, который принадлежал Роке Масполи, возглавлявшему национальную команду Уругвая в 1997 году. Тогда во время матча с Эквадором, который завершился победой Уругвая со счётом 5:3, Масполи было 80 лет один месяц и четыре дня.

Напомним, следующий матч сборная Румынии проведёт с национальной командой Кипра девятого сентября.