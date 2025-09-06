Луческу установил возрастной рекорд среди тренеров сборных
Главный тренер национальной команды Румынии по футболу Мирча Луческу стал самым возрастным тренером сборных. 5 сентября его подопечные проиграли в товарищеском матче национальной команде Канады с разгромным счётом 0:3.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
05 сентября 2025, пятница. 21:00 МСК
Румыния
Окончен
0 : 3
Канада
0:1 Дэвид – 11' 0:2 Ахмед – 22' 0:3 Сигур – 77'
Луческу на момент проведения встречи было 80 лет один месяц и семь дней. Таким образом, румынский специалист побил возрастной рекорд среди тренеров сборных, который принадлежал Роке Масполи, возглавлявшему национальную команду Уругвая в 1997 году. Тогда во время матча с Эквадором, который завершился победой Уругвая со счётом 5:3, Масполи было 80 лет один месяц и четыре дня.
Напомним, следующий матч сборная Румынии проведёт с национальной командой Кипра девятого сентября.
