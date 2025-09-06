Скидки
Главная Футбол Новости

Гришин — о составе сборной России: не понимаю, почему Кирилла Глебова не взяли в Катар

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал состав сборной России, вылетевший в Катар на выездной товарищеский матч с национальной командой этой страны 7 сентября. Ранее официальный сайт РФС сообщил, что голкипер Александр Максименко («Спартак»), защитник Руслан Литвинов («Спартак»), защитник Илья Вахания («Ростов»), полузащитник Александр Черников («Краснодар») и полузащитник Кирилл Глебов (ЦСКА) не примут участия в матче в Катаре и вернутся в расположение своих клубов.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
«Четыре футболиста сыграли полную игру — кроме Глебова. Глебова я не понимаю, почему не взяли. Он вышел очень хорошо. Все хотели, чтобы он сыграл и с Катаром. Он должен был хотя бы поехать, чтобы это было поощрение для молодого футболиста. Это плюс для молодого футболиста, если бы он поехал», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

4 сентября в товарищеском матче Россия — Иордания в Москве (0:0) Максименко и Литвинов провели на поле всю игру, Черников и Вахания вышли в стартовом составе и были заменены на 87-й минуте и на 61-й минуте соответственно. Кирилл Глебов вышел на замену на 61-й минуте.

