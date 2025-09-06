Эмоциональный монолог Руслана Литвинова в перерыве матча Россия — Иордания

Официальный телеграм-канал сборной России опубликовал видео из раздевалки национальной команды, снятое в перерыве домашнего товарищеского матча со сборной Иордании 4 сентября (0:0).

Центральный защитник Руслан Литвинов обратился к партнёрам по команде с эмоциональным монологом, на который отреагировал опорный полузащитник Дмитрий Баринов.

Для 24-летнего Руслана Литвинова матч с Иорданией стал шестым в карьере за сборную России, футболист провёл на поле всю игру и отметился в протоколе жёлтой карточкой за срыв быстрой атаки соперника на 72-й минуте. Встреча проходила на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе московского «Спартака», за который выступает Литвинов.