Эмоциональный монолог Руслана Литвинова в перерыве матча Россия — Иордания
Официальный телеграм-канал сборной России опубликовал видео из раздевалки национальной команды, снятое в перерыве домашнего товарищеского матча со сборной Иордании 4 сентября (0:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания
Центральный защитник Руслан Литвинов обратился к партнёрам по команде с эмоциональным монологом, на который отреагировал опорный полузащитник Дмитрий Баринов.
Для 24-летнего Руслана Литвинова матч с Иорданией стал шестым в карьере за сборную России, футболист провёл на поле всю игру и отметился в протоколе жёлтой карточкой за срыв быстрой атаки соперника на 72-й минуте. Встреча проходила на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе московского «Спартака», за который выступает Литвинов.
