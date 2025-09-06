Бывший вратарь «Манчестер Сити» сравнил Доннарумму и Траффорда

Бывший вратарь «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт сравнил новых голкиперов «горожан»: Джанлуиджи Доннарумму, перешедшего из французского «Пари Сен-Жермен» 1 сентября, и Джеймса Траффорда, пополнившего состав «Сити» в конце июля.

«Я видел, как он играл с 16 лет. Был парень, который мог сохранять спокойствие в «Милане», а потом перешёл в «Пари Сен-Жермен» и помог им завоевать трофеи. Я тоже большой фанат Джеймса Траффорда, но почему бы вам не подписать контракт с кем-то вроде Доннаруммы, кто может приносить вам победы?», — приводит слова Харта Football Italia.

Напомним, «Манчестер Сити» проведёт свой следующий матч с «Манчестер Юнайтед» 14 сентября.