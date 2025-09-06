Скидки
Бермудские острова — Ямайка, результат матча 6 сентября 2025, счет 0:4, 1-й тур квалификации КОНКАКАФ к ЧМ-2026

Голы Сефаса и Николсона помогли Ямайке разгромить Бермуды в отборе КОНКАКАФ к ЧМ-2026
В ночь с 5 на 5 сентября мск на Национальном стадионе «Бермуда» в столице Бермудских островов Гамильтоне завершился матч 1-го тура отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира 2026 года между сборными Бермудских островов и Ямайки. Встреча завершилась победой гостей с крупным счётом 4:0.

06 сентября 2025, суббота. 01:00 МСК
Бермудские острова
Ямайка
На шестой минуте игры первый гол забил защитник сборной Ямайки Дэмион Лоу. На 26-й минуте нападающий «Пари НН» Ренальдо Сефас удвоил преимущество гостей. На 58-й минуте полузащитник Кейси Палмер довёл счёт до крупного. На 90-й минуте вышедший на замену экс-форвард московского «Спартака» Шамар Николсон установил окончательный результат.

Сборная Ямайки с тремя очками возглавила группу 2, в которой также играют Тринидад и Тобаго, Кюрасао и Бермуды. Для прямого выхода на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, нужно занять в квартете итоговое первое место.

