Голы Сефаса и Николсона помогли Ямайке разгромить Бермуды в отборе КОНКАКАФ к ЧМ-2026

В ночь с 5 на 5 сентября мск на Национальном стадионе «Бермуда» в столице Бермудских островов Гамильтоне завершился матч 1-го тура отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира 2026 года между сборными Бермудских островов и Ямайки. Встреча завершилась победой гостей с крупным счётом 4:0.

На шестой минуте игры первый гол забил защитник сборной Ямайки Дэмион Лоу. На 26-й минуте нападающий «Пари НН» Ренальдо Сефас удвоил преимущество гостей. На 58-й минуте полузащитник Кейси Палмер довёл счёт до крупного. На 90-й минуте вышедший на замену экс-форвард московского «Спартака» Шамар Николсон установил окончательный результат.

Сборная Ямайки с тремя очками возглавила группу 2, в которой также играют Тринидад и Тобаго, Кюрасао и Бермуды. Для прямого выхода на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, нужно занять в квартете итоговое первое место.