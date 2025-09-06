«ПСЖ» в ярости из-за травмы Дембеле, полученной в матче за сборную — L'Equipe

Звёздный французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле получил травму во время отборочного матча национальной команды Франции со сборной Украины. Встреча завершилась победой французов со счётом 2:0.

По информации L'Equipe, руководство «ПСЖ» в ярости из-за травмы главного игрока нападения. Отмечается, что медицинский штаб парижан передал тренерскому штабу, что футболист очень устал и не должен принимать участие в матче с Украиной, потому что велик риск травмы.

Тем не менее Дембеле вышел во втором тайме матча, а затем был заменён на 81-й минуте из-за повреждения задней поверхности бедра.

Напомним, следующий матч сборная Франции проведёт с Исландией девятого сентября.