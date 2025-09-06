Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России прибыла в столицу Катара Доху

Сборная России прибыла в столицу Катара Доху
Комментарии

Официальный телеграм-канал сборной России сообщил о прилёте национальной команды в столицу Катара Доху, опубликовав фотографии из местного аэропорта.

7 сентября на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне (Катар) подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Катара. Начало игры запланировано на 18:15 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

4 сентября на московской «Лукойл Арене» сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании со счётом 0:0. Товарищеский матч со сборной Катара станет вторым в период политического отстранения России от международных соревнований, первая игра состоялась также в Катаре 12 сентября 2023 года и завершилась вничью со счётом 1:1.

Видео: Как сборная России играет при Карпине

Материалы по теме
Видео
Эмоциональный монолог Руслана Литвинова в перерыве матча Россия — Иордания
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android