Латвия — Сербия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«70 минут Иордания играла лучше». Гришин раскритиковал подбор игроков сборной России

«70 минут Иордания играла лучше». Гришин раскритиковал подбор игроков сборной России
Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин критически высказался о формировании состава сборной России на разные товарищеские матчи после домашней нулевой ничьей с национальной командой Иордании.

«Мы разделили игры на важные и на не очень важные. Это плохо для сборной. В сборную нужно вызывать самых сильных футболистов, которые достойны играть в сборной, а не которые раз играют в своей команде, в другой — не играют. Дома приходят болельщики и видят, как 70 минут Иордания играла лучше. Потом вышли быстрые футболисты и за 20 минут мы могли сделать результат, но наши болельщики хотят видеть победы», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее официальный сайт РФС сообщил, что голкипер Александр Максименко («Спартак»), защитник Руслан Литвинов («Спартак»), защитник Илья Вахания («Ростов»), полузащитник Александр Черников («Краснодар») и полузащитник Кирилл Глебов (ЦСКА) не примут участия в выездном товарищеском матче Катар — Россия 7 сентября и вернутся в расположение своих клубов.

Видео: Карпин изготовил себе именную новую форму сборной России

