Сборная Марокко квалифицировалась на ЧМ-2026

Сборная Марокко после победы в отборочном матче с национальной командой Нигера с разгромным счётом 5:0 квалифицировалась на чемпионат мира-2026.

В составе Марокко забитыми голами отметились полузащитник Исмаэль Сайбари, оформивший в этой встрече дубль, хавбек Айюб Эль‑Кааби, нападающий Хамза Игаман и полузащитник Аззедин Унаи.

Сборная Марокко проведёт ещё два матча: с Замбией 8 сентября и с Конго 13 октября.

Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), а также команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая и Парагвая.