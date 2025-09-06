Сборная Марокко квалифицировалась на ЧМ-2026
Поделиться
Сборная Марокко после победы в отборочном матче с национальной командой Нигера с разгромным счётом 5:0 квалифицировалась на чемпионат мира-2026.
ЧМ-2026 — Африка . Группа E. 7-й тур
05 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
Марокко
Окончен
5 : 0
Нигер
1:0 Сайбари – 29' 2:0 Сайбари – 38' 3:0 Эль-Кааби – 51' 4:0 Игамане – 69' 5:0 Унаи – 85'
Удаления: нет / Goumey – 26'
В составе Марокко забитыми голами отметились полузащитник Исмаэль Сайбари, оформивший в этой встрече дубль, хавбек Айюб Эль‑Кааби, нападающий Хамза Игаман и полузащитник Аззедин Унаи.
Сборная Марокко проведёт ещё два матча: с Замбией 8 сентября и с Конго 13 октября.
Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), а также команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая и Парагвая.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 сентября 2025
-
05:02
-
05:01
-
04:46
-
04:33
-
04:21
-
04:13
-
03:21
-
03:01
-
02:56
-
02:38
-
02:33
-
02:22
-
02:21
-
01:54
-
01:35
-
01:15
-
00:54
-
00:53
-
00:42
-
00:29
-
00:27
-
00:25
-
00:20
-
00:13
-
00:00
- 5 сентября 2025
-
23:47
-
23:38
-
23:38
-
23:38
-
23:38
-
23:36
-
23:36
-
23:15
-
23:12
-
23:00