Главная Футбол Новости

Сборная Марокко квалифицировалась на ЧМ-2026

Сборная Марокко квалифицировалась на ЧМ-2026
Комментарии

Сборная Марокко после победы в отборочном матче с национальной командой Нигера с разгромным счётом 5:0 квалифицировалась на чемпионат мира-2026.

ЧМ-2026 — Африка . Группа E. 7-й тур
05 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
Марокко
Окончен
5 : 0
Нигер
1:0 Сайбари – 29'     2:0 Сайбари – 38'     3:0 Эль-Кааби – 51'     4:0 Игамане – 69'     5:0 Унаи – 85'    
Удаления: нет / Goumey – 26'

В составе Марокко забитыми голами отметились полузащитник Исмаэль Сайбари, оформивший в этой встрече дубль, хавбек Айюб Эль‑Кааби, нападающий Хамза Игаман и полузащитник Аззедин Унаи.

Сборная Марокко проведёт ещё два матча: с Замбией 8 сентября и с Конго 13 октября.

Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), а также команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая и Парагвая.

