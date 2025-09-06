Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Латвия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Гасилин: не очень понимаю, как Головин и Батраков будут взаимодействовать

Алексей Гасилин: не очень понимаю, как Головин и Батраков будут взаимодействовать
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от выездного товарищеского сборной России с национальной командой Катара 7 сентября после домашней ничьей с Иорданией (0:0) 4 сентября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интересна связка Головин — Батраков. Не очень понимаю, как они будут взаимодействовать, но предполагаю, что это будет интересно. Это лучшие креативные футболисты за десяток лет. Интересно будет посмотреть на Кисляка и Алексея Миранчука. В последней игре нашей команде не хватило скорости. Я понимал, что она может добавить. Не могу сказать, что играли плохо. В Катар мы едем основным составом, а с Иорданией играл второй. Для меня только не очень понятно, почему играли вторым составом дома, а на выезде сыграем основным», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч Катар — Россия пройдёт 7 сентября на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Начало игры запланировано на 18:15 мск.

Видео: Топ-5 фактов о российском футболе

Материалы по теме
«70 минут Иордания играла лучше». Гришин раскритиковал подбор игроков сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android