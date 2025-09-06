Алексей Гасилин: не очень понимаю, как Головин и Батраков будут взаимодействовать

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от выездного товарищеского сборной России с национальной командой Катара 7 сентября после домашней ничьей с Иорданией (0:0) 4 сентября.

«Интересна связка Головин — Батраков. Не очень понимаю, как они будут взаимодействовать, но предполагаю, что это будет интересно. Это лучшие креативные футболисты за десяток лет. Интересно будет посмотреть на Кисляка и Алексея Миранчука. В последней игре нашей команде не хватило скорости. Я понимал, что она может добавить. Не могу сказать, что играли плохо. В Катар мы едем основным составом, а с Иорданией играл второй. Для меня только не очень понятно, почему играли вторым составом дома, а на выезде сыграем основным», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч Катар — Россия пройдёт 7 сентября на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Начало игры запланировано на 18:15 мск.

