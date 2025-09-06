Данил Глебов: в «Ростове» болельщики тоже спрашивают с игроков, когда что-то не то идёт

Опорный полузащитник московского «Динамо» и экс-капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о давлении на игроков бело-голубых и жёлто-синих.

— В «Ростове» было покомфортнее, в том плане, что такое сильное давление отсутствовало на команду, как сейчас?

— Давление есть везде. В «Ростове», возможно, его было поменьше, но там болельщики тоже любят футбол. Они спрашивают с игроков, когда что-то не то идёт. Это нормально. Болельщики – часть футбола. Они тратят свои силы и эмоции и хотят видеть результат. Так же как футболисты, тренерский штаб и клуб в целом, — приводит слова Глебова «Евро-Футбол.ру».

25-летний опорный хавбек Данил Глебов выступал за «Ростов» с января 2019 года. В феврале 2025 года футболист перешёл в московское «Динамо».

