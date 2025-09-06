Тринидад и Тобаго сыграл вничью с Кюрасао в отборе ЧМ-2026, Ливай Гарсия не забил

В ночь с 5 на 6 сентября мск на стадионе имени Хейсли Кроуфорда в Порт-оф-Спейне завершился матч 1-го тура отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира 2026 года между сборной Тринидада и Тобаго и национальной командой Кюрасао. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

В стартовом составе хозяев поля вышел нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия. Форвард был заменён на 83-й минуте, не отметившись в протоколе результативными действиями или дисциплинарными санкциями.

Сборные Кюрасао и Тринидада и Тобаго набрали по одному очку и делят второе и третье места в отборочной группе 2. Возглавляет квартет с тремя очками команда Ямайки, замыкают не набравшие очков Бермудские острова. Для прямого выхода на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, нужно занять в группе итоговое первое место, второе попадёт в стыковые матчи.