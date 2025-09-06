Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Латвия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тринидад и Тобаго — Кюрасао, результат матча 6 сентября 2025, счет 0:0, 1-й тур квалификации КОНКАКАФ к ЧМ-2026

Тринидад и Тобаго сыграл вничью с Кюрасао в отборе ЧМ-2026, Ливай Гарсия не забил
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 5 на 6 сентября мск на стадионе имени Хейсли Кроуфорда в Порт-оф-Спейне завершился матч 1-го тура отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира 2026 года между сборной Тринидада и Тобаго и национальной командой Кюрасао. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — Северная Америка . Группа 2. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 03:00 МСК
Тринидад и Тобаго
Не начался
Кюрасао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В стартовом составе хозяев поля вышел нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия. Форвард был заменён на 83-й минуте, не отметившись в протоколе результативными действиями или дисциплинарными санкциями.

Сборные Кюрасао и Тринидада и Тобаго набрали по одному очку и делят второе и третье места в отборочной группе 2. Возглавляет квартет с тремя очками команда Ямайки, замыкают не набравшие очков Бермудские острова. Для прямого выхода на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, нужно занять в группе итоговое первое место, второе попадёт в стыковые матчи.

Календарь квалификации КОНКАКАФ к ЧМ-2026
Турнирная таблица квалификации КОНКАКАФ к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android