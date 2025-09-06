«Мусиалу нельзя заменить, как и Месси». Легенда сборной Германии — о поражении от Словакии

Чемпион мира в 1990 году в составе сборной Германии Лотар Маттеус высказался о роли отсутствия немецкого атакующего полузащитника Джамала Мусиалы в национальной команде после поражения в отборочном матче к ЧМ-2026 со сборной Словакии со счётом 0:2.

«Всегда можно проиграть со счётом 2:0, вопрос только в том, как. Гораздо более удивительным, чем само поражение, было то, как мы играли. То, как мы играли в футбол, было ужасно. И, если честно, результат был очень приятным. Легко могло быть и 4:0, и 5:0.

Мусиалу нельзя заменить в индивидуальном плане. Как и Месси. Надеюсь, он скоро вернётся», — приводит слова Маттеуса Sky Sports Germany.

Напомним, следующий матч сборная Германии проведёт с национальной командой Северной Ирландии седьмого сентября.