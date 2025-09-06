Скидки
Латвия — Сербия. Прямая трансляция
Гришин: после Иордании Карпин спустит собак в раздевалке. В Катаре увидим другую сборную

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от выездного товарищеского сборной России с национальной командой Катара 7 сентября после домашней ничьей с Иорданией (0:0) 4 сентября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
«Катар сильнее, чем Иордания. Поэтому Карпин берёт основных футболистов именно на игру с Катаром. После Иордании он точно спустит собак в раздевалке. В Катаре мы увидим другую сборную по скорости, самоотдаче, борьбе. Пресса сейчас не очень хорошая», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч Катар — Россия пройдёт 7 сентября на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Начало игры запланировано на 18:15 мск. После игры с Иорданией расположение сборной покинули пять футболистов — голкипер Александр Максименко («Спартак»), защитник Руслан Литвинов («Спартак»), защитник Илья Вахания («Ростов»), полузащитник Александр Черников («Краснодар») и полузащитник Кирилл Глебов (ЦСКА).

Видео: Карпин рассказал, на кого следует равняться Умярову

«70 минут Иордания играла лучше». Гришин раскритиковал подбор игроков сборной России
