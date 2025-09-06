Скидки
Латвия — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гасилин: в матче со «Сьоном» интересно посмотреть на Шилова, это будущее «Зенита»

Гасилин: в матче со «Сьоном» интересно посмотреть на Шилова, это будущее «Зенита»
Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о 17-летнем вингере сине-бело-голубых Вадиме Шилове в преддверии товарищеского матча петербуржцев со швейцарским «Сьоном», который пройдёт 6 сентября на «Газпром Арене».

«Интересно посмотреть на Шилова. На предсезонных сборах он здорово играл, забивал голы, сейчас хорошо выходит на замену. У него есть скорость, желание. Если он будет так играть — это будущее «Зенита». Я удивился, когда узнал, что он 2008 года рождения», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Правый вингер «Зенита-2» Вадим Шилов родился в марте 2008 года. В текущем сезоне футболист сыграл за главную команду сине-бело-голубых — в двух матчах Мир РПЛ (10 игровых минут) и в двух матчах Фонбет Кубка России (30 игровых минут, один гол, один результативный пас).

