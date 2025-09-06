Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Латвия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«На базу они не приезжают». Данил Глебов — об общении с болельщиками московского «Динамо»

«На базу они не приезжают». Данил Глебов — об общении с болельщиками московского «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Опорный полузащитник московского «Динамо» и экс-капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос об общении с болельщиками.

— Когда последний раз общались с болельщиками?
— Если говорить о «Динамо», то с определёнными людьми разговаривал после матчей. На базу они не приезжают. В «Ростове» тоже пересекались в городе. Я спокойно отношусь к такому общению. Динамовские болельщики реагируют по-разному. Кто-то и негатив высказывает. Но это нормально, — приводит слова Глебова «Евро-Футбол.ру».

Московское «Динамо» набрало восемь очков в семи матчах Мир Российской Премьер-Лиги и занимает в турнирной таблице девятое место. В трёх играх группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России на счету бело-голубых четыре очка и третье место в квартете с «Крыльями Советов», «Краснодаром» и «Сочи».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Шунин вспомнил, как фанаты обстреляли игроков «Динамо»

Материалы по теме
Данил Глебов: в «Ростове» болельщики тоже спрашивают с игроков, когда что-то не то идёт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android