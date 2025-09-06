«На базу они не приезжают». Данил Глебов — об общении с болельщиками московского «Динамо»

Опорный полузащитник московского «Динамо» и экс-капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос об общении с болельщиками.

— Когда последний раз общались с болельщиками?

— Если говорить о «Динамо», то с определёнными людьми разговаривал после матчей. На базу они не приезжают. В «Ростове» тоже пересекались в городе. Я спокойно отношусь к такому общению. Динамовские болельщики реагируют по-разному. Кто-то и негатив высказывает. Но это нормально, — приводит слова Глебова «Евро-Футбол.ру».

Московское «Динамо» набрало восемь очков в семи матчах Мир Российской Премьер-Лиги и занимает в турнирной таблице девятое место. В трёх играх группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России на счету бело-голубых четыре очка и третье место в квартете с «Крыльями Советов», «Краснодаром» и «Сочи».

