Футбол Новости

Коста-Рика сыграла вничью с Никарагуа в отборе ЧМ-2026, Манфред Угальде не забил

Коста-Рика сыграла вничью с Никарагуа в отборе ЧМ-2026, Манфред Угальде не забил
В ночь с 5 на 6 сентября в 5:00 мск на Национальном стадионе (Никарагуа, Манагуа) завершился матч 1-го тура в группе 3 отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира 2026 года между сборной Никарагуа и национальной командой Коста-Рикой. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

В стартовом составе хозяев поля вышел нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде. Форвард отыграл весь матч, не отметившись в протоколе результативными действиями или дисциплинарными санкциями.

С 53-й минуты хозяева остались в меньшинстве после удаления Джейсона Коронела. На 60-й минуте Алексис Гамбоа вывел вперёд сборную Коста-Рики, но удержать преимущество не удалось, на 81-й минуте Байрон Бонилья с одиннадцатиметровой отметки сравнял счёт.

Напомним, для прямого выхода на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, нужно занять в группе итоговое первое место, второе попадёт в стыковые матчи.

