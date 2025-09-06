Гасилин: нет сейчас игрока, который мог бы по уровню приблизиться к Месси или Роналду

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о возможности появления футболистов масштаба аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«На данный момент нет игрока, который мог бы по уровню приблизиться к Месси или Криштиану Роналду. Мы говорим про двух уникумов, которые соревнуются 20 лет друг с другом», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

38-летний чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси выступает за «Интер Майами» из североамериканской МЛС. 40-летний чемпион Европы в составе сборной Португалии Криштиану Роналду играет за саудовский «Аль-Наср».

