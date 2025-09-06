Скидки
Англия — Андорра. Прямая трансляция
Сегодня (0)
«Играть за большой клуб всегда особенное чувство. Я очень счастлив». Диас — о «Баварии»

Вингер мюнхенской «Баварии» Луис Диас рассказал о своих эмоциях после перехода в немецкий клуб.

«Играть за большой клуб всегда особенное чувство, а «Бавария» — один из таких клубов. Я очень счастлив. Я присоединился к правильной команде, к правильному коллективу. Буду продолжать усердно работать, твёрдо стоя на ногах, и сосредоточусь на том, что ждёт впереди», — приводит слова Диаса инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, мюнхенский клуб объявил о трансфере Диаса из «Ливерпуля» 30 июля. Стороны подписали контракт сроком на четыре года. В текущем сезоне 28-летний вингер провёл за «Баварию» четыре матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

