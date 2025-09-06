Стали известны имена пяти защитников, за которыми следит «Барселона»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Барселона» анализирует рынок защитников на фоне неопределённого будущего Андреаса Кристенсена и Рональда Араухо в клубе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, наибольший интерес сине-гранатовые проявляют к защитнику «Спортинга» Гонсалу Инасиу. Этот игрок является клиентом того же самого агентства, что и нападающий «Баварии» Луис Диас. Минувшим летом с данным агентством по поводу возможного перехода колумбийца контактировал спортивный директор «блауграны» Деку.

Также «Барселона» следит за защитником «Ноттингем Форест» Мурилло, игроком «Кристал Пэлас» Марком Гехи, защитником «Палмейраса» Луисом Бенедетти и футболистом «ПСЖ» Лукасом Бералдо, который может покинуть французский гранд, поскольку потерял доверие тренера Луиса Энрике.

