Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Андорра. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны имена пяти защитников, за которыми следит «Барселона»

Стали известны имена пяти защитников, за которыми следит «Барселона»
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» анализирует рынок защитников на фоне неопределённого будущего Андреаса Кристенсена и Рональда Араухо в клубе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, наибольший интерес сине-гранатовые проявляют к защитнику «Спортинга» Гонсалу Инасиу. Этот игрок является клиентом того же самого агентства, что и нападающий «Баварии» Луис Диас. Минувшим летом с данным агентством по поводу возможного перехода колумбийца контактировал спортивный директор «блауграны» Деку.

Также «Барселона» следит за защитником «Ноттингем Форест» Мурилло, игроком «Кристал Пэлас» Марком Гехи, защитником «Палмейраса» Луисом Бенедетти и футболистом «ПСЖ» Лукасом Бералдо, который может покинуть французский гранд, поскольку потерял доверие тренера Луиса Энрике.

Материалы по теме
Официально
«Барселона» объявила о расторжении контракта с Ориолем Ромеу

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android