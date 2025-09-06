В семье Мартинеса впервые прокомментировали срыв перехода вратаря в «Манчестер Юнайтед»

Алехандро Мартинес, брат вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, отреагировал на информацию о срыве перехода аргентинского голкипера в «Манчестер Юнайтед». Ранее СМИ сообщали, что Мартинес уже согласовал контракт с манкунианцами, однако они предпочли подписать Сенне Ламменса из «Антверпена».

«Это решение, принятое руководством клуба. Перехода не состоялось, в бизнесе так бывает. Спортивная сторона вопроса была проигнорирована, но всё в порядке.

Конфликт с Эмери? Эми никогда не ссорился с Унаи. Всё происходило под контролем руководства, но клубы не смогли прийти к согласию», — приводит слова Алехандро Мартинеса DSports Radio.

В минувшем сезоне Мартинес принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: