Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Андорра. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клаудиньо прокомментировал свои скандальные слова об отъезде из России

Клаудиньо прокомментировал свои скандальные слова об отъезде из России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо написал открытое письмо, в котором объяснил свои ранее сказанные слова, что одной из причин его ухода из санкт-петербургского клуба стала СВО. В пятницу, 5 сентября, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв сообщил, что получил ответ Генпрокуратуры, которая проверит высказывания бразильского футболиста.

«Я был очень удивлён последствиями этого интервью и тем, что хотят провести расследование. Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну. Провёл там замечательные годы, и у меня остались только хорошие воспоминания о «Зените» и обо всех людях, с которыми общался. Русские всегда очень мне помогали.

Я сказал, что, когда началась СВО, беспокоился о своих друзьях на Украине, с которыми провёл много лет в Бразилии. Но никогда не хотел заниматься политикой, потому что я футболист и не люблю вмешиваться в это. Никогда не критиковал Россию.

Более того, заявил, что ситуация в футболе ухудшилась из-за того, что нас исключили из европейских турниров, и это, конечно, сказывается на эмоциональном состоянии. Но никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем.

На самом деле считаю крайне несправедливым, что российские команды и сборная не участвуют в международных турнирах. Игроки не несут никакой ответственности, спорт и политика несовместимы.

Я так привязан к России, что в воскресенье буду на стадионе на товарищеском матче России с Катаром, чтобы увидеть товарищей по команде со времён «Зенита» и других футболистов, с которыми встречался в вашей стране.

К сожалению, из-за различных обязательств я пока не смог вернуться в Россию. Но очень хочу снова посетить её и посмотреть матч «Зенита».

Я всегда буду испытывать особую привязанность к России и никогда не стану высказываться против страны, гражданином которой являюсь.

Надеюсь, всё прояснится и не возникнет никаких споров. Мой отъезд из России был исключительно профессиональным решением, новой возможностью в карьере», — написал Клаудиньо в письме, переданном «Спорт-экспрессу».

Материалы по теме
Клаудиньо назвал причины своего ухода из «Зенита»
В «Зените» прокомментировали скандальные слова Клаудиньо об отъезде из России

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android