Клаудиньо прокомментировал свои скандальные слова об отъезде из России

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо написал открытое письмо, в котором объяснил свои ранее сказанные слова, что одной из причин его ухода из санкт-петербургского клуба стала СВО. В пятницу, 5 сентября, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв сообщил, что получил ответ Генпрокуратуры, которая проверит высказывания бразильского футболиста.

«Я был очень удивлён последствиями этого интервью и тем, что хотят провести расследование. Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну. Провёл там замечательные годы, и у меня остались только хорошие воспоминания о «Зените» и обо всех людях, с которыми общался. Русские всегда очень мне помогали.

Я сказал, что, когда началась СВО, беспокоился о своих друзьях на Украине, с которыми провёл много лет в Бразилии. Но никогда не хотел заниматься политикой, потому что я футболист и не люблю вмешиваться в это. Никогда не критиковал Россию.

Более того, заявил, что ситуация в футболе ухудшилась из-за того, что нас исключили из европейских турниров, и это, конечно, сказывается на эмоциональном состоянии. Но никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем.

На самом деле считаю крайне несправедливым, что российские команды и сборная не участвуют в международных турнирах. Игроки не несут никакой ответственности, спорт и политика несовместимы.

Я так привязан к России, что в воскресенье буду на стадионе на товарищеском матче России с Катаром, чтобы увидеть товарищей по команде со времён «Зенита» и других футболистов, с которыми встречался в вашей стране.

К сожалению, из-за различных обязательств я пока не смог вернуться в Россию. Но очень хочу снова посетить её и посмотреть матч «Зенита».

Я всегда буду испытывать особую привязанность к России и никогда не стану высказываться против страны, гражданином которой являюсь.

Надеюсь, всё прояснится и не возникнет никаких споров. Мой отъезд из России был исключительно профессиональным решением, новой возможностью в карьере», — написал Клаудиньо в письме, переданном «Спорт-экспрессу».

