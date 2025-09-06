Хуан Диас: хочу, чтобы «Родина» достигла главной цели — выхода в Премьер-Лигу

Новый главный тренер московской «Родины» Хуан Диас обратился к болельщикам клуба с посланием.

«Я хочу, чтобы «Родина» была как можно выше в турнирной таблице и достигла главной цели — выхода в Премьер-Лигу. Но пообещать результат сразу — значит солгать. Это всё-таки футбол, вы сами понимаете. В чём я точно могу уверить болельщиков «Родины», так это в том, что к вам приехал тренер с большими амбициями. Мы с моим с штабом будем работать на самом высоком уровне 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», — приводит слова Диаса официальный сайт клуба.

Напомним, Диас работал тренером в структуре «Севильи» с 2018 по 2023 год. Кроме этого, наставник был администратором испанского клуба.