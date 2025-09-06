Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 6 сентября

Сегодня, 6 сентября, состоятся шесть матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.
Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 6 сентября (время московское):
16:00. Латвия – Сербия;
19:00. Англия – Андорра;
19:00. Армения – Португалия;
21:45. Ирландия – Венгрия;
21:45. Австрия – Кипр;
21:45. Сан-Марино – Босния и Герцеговина.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
