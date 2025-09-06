Экс-футболист «Анжи» Виллиан перешёл в «Гремио»

Бразильский футболист Виллиан перешёл в «Гремио», сообщается на сайте футбольного клуба.

Контракт с 37‑летним полузащитником рассчитан до конца 2026 года с опцией продления ещё на сезон.

Последним клубом Виллиана был английский «Фулхэм», который он покинул летом по истечении соглашения. Ранее бразилец играл за «Шахтёр», лондонские «Челси» и «Арсенал», греческий «Олимпиакос» и «Коринтианс». В России Виллиан выступал за махачкалинский «Анжи».

Виллиан дважды становился чемпионом Англии, два раза выигрывал Лигу Европы, по разу становился обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. В составе сборной Бразилии футболист побеждал в Кубке Америки.