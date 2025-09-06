Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Кейн признан лучшим бомбардиром сборной Англии по итогам сезона-2024/2025

Кейн признан лучшим бомбардиром сборной Англии по итогам сезона-2024/2025
Нападающий Гарри Кейн признан лучшим бомбардиром сборной Англии по итогам сезона-2024/2025.

В сезоне-2024/2025 Кейн забил семь голов в девяти матчах за национальную команду (пять игр в Лиге наций, три — в отборе ЧМ-2026, товарищеский матч с Сенегалом).

«Стать лучшим бомбардиром сборной Англии в сезоне-2024/2025 — это огромная честь. Надевать эту футболку и представлять свою страну значит для меня всё. Дальше — больше!» — написал Кейн на странице в социальной сети Х.

Кейну 32 года. Он лучший бомбардир в истории сборной Англии (73 гола в 107 матчах). Летом 2023 года форвард перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

