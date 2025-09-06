Френки де Йонг покинул расположение сборной Нидерландов в отборе ЧМ-2026

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг покинул расположение сборной Нидерландов и не сможет принять участие в матче с командой Литвы в отборочном турнире чемпионата мира — 2026.

«Френки де Йонг покинул тренировочный лагерь сборной. После матча с Польшей полузащитник находится не в форме, чтобы сыграть в отборочном матче чемпионата мира против Литвы. Береги себя, Френки!» — говорится в сообщении Королевского футбольного союза Нидерландов в соцсети Х.

28-летний де Йонг получил небольшое повреждение в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2026 с Польшей (1:1), он был заменён на 83-й минуте. Встреча Нидерландов с Литвой состоится 7 сентября, начало в 19:00 мск.