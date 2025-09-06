Френки де Йонг покинул расположение сборной Нидерландов в отборе ЧМ-2026
Поделиться
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг покинул расположение сборной Нидерландов и не сможет принять участие в матче с командой Литвы в отборочном турнире чемпионата мира — 2026.
«Френки де Йонг покинул тренировочный лагерь сборной. После матча с Польшей полузащитник находится не в форме, чтобы сыграть в отборочном матче чемпионата мира против Литвы. Береги себя, Френки!» — говорится в сообщении Королевского футбольного союза Нидерландов в соцсети Х.
28-летний де Йонг получил небольшое повреждение в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2026 с Польшей (1:1), он был заменён на 83-й минуте. Встреча Нидерландов с Литвой состоится 7 сентября, начало в 19:00 мск.
ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Думфрис – 28' 1:1 Кэш – 80'
Материалы по теме
Комментарии
- 6 сентября 2025
-
11:18
-
11:15
-
11:08
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:26
-
10:22
-
10:20
-
10:17
-
10:09
-
10:03
-
10:00
-
09:46
-
09:38
-
09:31
-
09:30
-
09:20
-
09:19
-
09:10
-
09:10
-
09:06
-
07:53
-
07:33
-
07:02
-
06:11
-
05:56
-
05:40
-
05:02
-
05:01
-
04:46
-
04:33
-
04:21
-
04:13