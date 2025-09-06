Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
19:00 Мск
Френки де Йонг покинул расположение сборной Нидерландов в отборе ЧМ-2026

Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг покинул расположение сборной Нидерландов и не сможет принять участие в матче с командой Литвы в отборочном турнире чемпионата мира — 2026.

«Френки де Йонг покинул тренировочный лагерь сборной. После матча с Польшей полузащитник находится не в форме, чтобы сыграть в отборочном матче чемпионата мира против Литвы. Береги себя, Френки!» — говорится в сообщении Королевского футбольного союза Нидерландов в соцсети Х.

28-летний де Йонг получил небольшое повреждение в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2026 с Польшей (1:1), он был заменён на 83-й минуте. Встреча Нидерландов с Литвой состоится 7 сентября, начало в 19:00 мск.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Думфрис – 28'     1:1 Кэш – 80'    
